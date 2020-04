Samsung brengt Galaxy M21 met 6000mAh-accu uit voor 219 euro

Samsung heeft zijn Galaxy M21-smartphone uitgebracht in Nederland. Het toestel heeft een 6,4"-oledscherm, drie camera's aan de achterkant, een Exynos 9611-soc en een 6000mAh-accu. De Android-telefoon kost 219 euro.

Het scherm van de budgetsmartphone heeft een resolutie van 2340x1080 pixels en een verhouding van 19,3:9. Er zit een inkeping in het scherm voor de 20-megapixelfrontcamera. Aan de achterkant zitten drie camera's; de primaire camera gebruikt een 48-megapixelsensor en verder is er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens aanwezig. De derde camera is een 5-megapixelsensor voor diepte-effecten.

De Galaxy M21 heeft afmetingen van 159x75,1x8,9mm en weegt 188 gram. De 6000mAh-accu wordt opgeladen via de usb-c-poort met maximaal 15W. De Android-smartphone is uitgerust met een Exynos 9611-soc, die op 10nm wordt gemaakt. Het toestel heeft 4GB ram, 64GB flashopslag en een 3,5mm-jack. Aan de achterkant van de behuizing zit een vingerafdrukscanner.

Samsung presenteerde de Galaxy M21 in maart, maar toen was nog niet duidelijk wanneer het toestel verkrijgbaar zou zijn. Samsung Nederland laat nu weten dat de telefoon beschikbaar is voor 219 euro. Daarmee is hij twee tientjes duurder dan de M20 van vorig jaar.