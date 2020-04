TCL brengt 79 euro kostende Alcatel 1B-smartphone met Android Go uit

TCL brengt een nieuwe budgetsmartphone uit. De Alcatel 1B 2020 is voorzien van een Snapdragon 215-soc, een 18:9-lcd met een resolutie van 1440x720 pixels, 2GB ram en 16GB flashopslag. Het toestel draait op Android 10 Go Edition.

De Snapdragon 215-soc in de telefoon werd begin vorig jaar door Qualcomm aangekondigd. Het is een chip die nog wordt gemaakt op een oud 28nm-procedé. De soc heeft vier Cortex-A53-cores op een snelheid van 1,3GHz en is voorzien van een Adreno 308-gpu.

In de telefoon is ruimte voor twee simkaarten en een micro-sd-kaartje. Het toestel heeft afmetingen van 146,1x71,6x9,9mm. De accu heeft een capaciteit van 3000mAh. TCL rust de budgetsmartphone uit met een ips-lcd van 5,5", met een resolutie van 1440x720 pixels. De frontcamera zit in de rand boven het scherm.

Aan de achterkant zit een 8-megapixelcamera. Daarvoor gebruikt TLC een GC8034-sensor van het kleine 1/4"-formaat. Aan de voorkant zit een 5-megapixelsensor, een GC5035 van het nog kleinere 1/5"-formaat. De telefoon kan 1080p-video's maken met 30fps.

In de Alcatel 1B zit 16GB flashopslag en 2GB ram. Het geheugen is uit te breiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 32GB. De telefoon draait op Android 10 Go Edition, de lichtgewicht uitvoering van Googles mobiele besturingssysteem.

Vorige week kondigde TCL ook al de Alcatel 1SE aan, dat toestel staat ook bekend als de Alcatel 1S 2020 en is een paar tientjes duurder. In die telefoon zit een octacore van Unisoc en een 4000mAh-accu. Het scherm van dat toestel heeft een inkeping voor de frontcamera.