Gerucht: TCL wil volgend jaar tablet met vouwbaar scherm uitbrengen

Smartphonemaker TCL zou volgend jaar een tablet met vouwbaar scherm willen uitbrengen. Dat blijkt uit een roadmap van de fabrikant die online is verschenen. TCL gaat vanaf dit najaar volgens die roadmap producten onder eigen naam uitbrengen.

TCL heeft afgelopen jaren smartphones uitgebracht onder de merknamen Alcatel en BlackBerry, maar zou dit najaar willen beginnen met een smartphone onder eigen naam, blijkt uit informatie die telecominsider Evan Blass, die twittert onder de naam @evleaks, online heeft gezet. Die zou de T1 gaan heten.

Behalve de T1 staat op de roadmap ook een T1 5G, T1 Pro en T1 Pro 5G. Die moeten allemaal binnen een jaar op de markt verschijnen. Het gaat om telefoons die volgens de roadmap tussen 300 en 600 euro gaan kosten. De T1 staat op de roadmap voor 300 euro, de T1 Pro 5G is de duurste. De tablet met vouwbaar scherm zit volgens de roadmap op 1300 euro. Daarover zijn verder geen details.

De T1 heeft volgens de informatie van Blass een scherm van ongeveer 15x7cm, een lcd met een gat erin en een oppervlak van rond 104 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,53". De soc is een Qualcomm Snapdragon 675, met acht Kryo 460-kernen tot 2GHz en een Adreno 612-gpu. TCL doet daar 6GB geheugen en 128GB aan opslag bij. Er zijn drie camera's aan de achterkant, waaronder een primaire 48-megapixelcamera en 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens. Aan de achterkant zit ook een vingerafdrukscanner.

TCL heeft het gerucht niet bevestigd. Het eerste logische moment voor de aankondiging van een smartphone is elektronicabeurs IFA, die over twee weken begint in de Duitse hoodstad Berlijn. TCL houdt daar een persconferentie.