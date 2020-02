Afbeeldingen van TCL-smartphone met uitschuifbaar scherm komen online

TCL werkt mogelijk aan een smartphone waarbij de breedte van het scherm is te verdubbelen door gebruik te maken van een tweede scherm dat uit te schuiven is en vrij naadloos op het originele scherm moet aansluiten.

CNet heeft renders van de telefoon gepubliceerd en heeft om commentaar gevraagd, maar TCL is daar niet op ingegaan. Op basis van de renders lijkt het om een reguliere smartphone te gaan met vrij normale afmetingen. Dat verandert als het afschuifbare scherm tevoorschijn wordt getoverd; de telefoon verandert daarmee in feite in een tablet. Als het uitschuifbare scherm is weggewerkt, lijkt de telefoon op de TCL 10 Pro-smartphone, onder meer gelet op de gebogen zijkanten.

Hoe het mechanisme precies werkt is niet duidelijk, maar op basis van de afbeeldingen is er een mogelijkheid dat het uitschuifbare scherm achter het andere deel schuift, of eromheen. Het rechterdeel lijkt ook wat dunner dan het basisscherm.

Volgens een bron van CNet was de fabrikant van plan om deze telefoon tijden het het Mobile World Congress te tonen, maar deze jaarlijkse telecombeurs in Barcelona werd onlangs geannuleerd wegens de zorgen om de verspreiding van het coronavirus 2019-nCoV.