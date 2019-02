TCL heeft concept smartphone die omgevouwen kan worden tot smartwatch

TCL heeft een patentaanvraag ingediend waarbij het ene concept laat zien van een smartphone die omgevouwen kan worden als een smartwatch. Het bedrijf had al aangegeven interesse te hebben in vouwbare smartphones, maar duidelijke plannen waren vooralsnog niet bekend.

Het bedrijf zelf heeft de plannen niet groots wereldkundig gemaakt, maar de plannen zijn wel af te lezen uit een patentaanvraag. Cnet ontdekte de plannen en slaagde er ook in renders te bemachtigen van de vouwbare smartphones. Uit een van die afbeeldingen valt op te maken dat TCL overweeg om gebruikers hun smartphone op dusdanige wijze te vouwen, dat deze om de pols kan worden gedragen. In totaal zou TCL aan zo'n vijf vouwbare apparaten werken, inclusief twee tablets, aldus Cnet.

Of de getoonde vouwbare smartphones daadwerkelijk op de markt komen blijft onduidelijk. Alhoewel TCL zelf al heeft aangegeven dat het werkt aan een smartphone die gevouwen kan worden, worden niet alle producten die in patentaanvragen worden beschreven ook daadwerkelijk uitgebracht. Ook Cnet stelt dat TCL zijn plannen nog kan bijstellen of schrappen. TCL zelf heeft niet gereageerd op de berichtgeving.

TCL is voornamelijk bekend in Europa van zijn BlackBerry-smartphones. Het bedrijf heeft een licentie op het merk en mag dus smartphones onder deze naam verkopen.