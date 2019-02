Razer gaat Game Store kort na opening alweer sluiten

Razer gaat stoppen met de Game Store, zijn digitale winkel voor de verkoop van games. De webwinkel werd pas vorig jaar geopend, maar lijkt dus weinig succesvol te zijn geweest. Eind deze maand sluiten de deuren.

Op de website van de Razer Game Store zelf is nog niets van de aankomende sluiting te zien, maar het bedrijf heeft een statement vrijgegeven waarin wordt aangegeven dat er vanaf volgende maand geen games meer te koop zijn in de digitale winkel. Onder meer Channel News Asia heeft de berichtgeving online gezet.

Volgens Razer wordt er in de toekomst de nadruk gelegd op andere manieren om digitale content aan de man te brengen. Een van die manieren is Razer Gold, een soort digitale valuta waarmee content is aan te schaffen. Daarnaast is er nog Silver, een soort beloningssysteem voor Razer-gebruikers.

De Razer Game Store heeft na zijn sluiting nog geen jaar bestaan; in april van vorig jaar kondigde Razer de komst van de winkel aan, tezamen met de komst van de digitale valuta.