Samsung brengt in Duitsland budgettablet Galaxy Tab A 10.1 uit

Samsung heeft een nieuwe telg in de tabletreeks Galaxy Tab A aangekondigd, met een schermdiagonaal van 10,1". Vooralsnog lijkt de tablet alleen in Duitsland uit te komen, als goedkopere tegenhanger van de eerder aangekondigde Galaxy Tab S5e.

De komst van de tablet werd wereldkundig gemaakt via een persbericht, waarin Samsung aangeeft dat het 10,1"-scherm een resolutie van 1920x1080 pixels heeft, en dat er een Exynos 7904-processor is ingebouwd vergezeld van 2GB ram. De behuizing is van metaal, en er is een accu ingebouwd met een capaciteit van 6150mAh. Er kan verbinding gelegd worden via een usb c-poort.

Waar Samsung vorige week de Galaxy Tab S5e aankondigde voor een wereldwijde lancering, lijkt de Galaxy Tab A 10.1 vooralsnog alleen in Duitsland uit te komen. Dat gebeurt daar tegelijkertijd met de Galaxy Tab S5e; namelijk op 5 april. Voor de versie zonder lte wordt een bedrag van 210 euro gevraagd, terwijl de versie met lte 270 euro moet opbrengen. Kopers kunnen kiezen tussen de kleuren goud, zwart en zilver.

Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer de nieuwe budgettablet naar Nederland en België komt. De variant die Samsung vorig jaar uitbracht kwam overigens wel naar de lage landen.