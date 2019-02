Samsung Galaxy Tab S5e met 10,5"-oledscherm kost 419 euro

Samsung brengt in april een nieuwe Android-tablet uit. De Galaxy Tab S5e heeft een 10,5"-oledscherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. De tablet is dunner dan de Tab S4 en heeft ook dunnere schermranden.

Samsung stopt een Snapdragon 670-soc in de Galaxy Tab S5e. Dat is een octacore met twee cores op 2,2GHz en zes cores op 1,7GHz. Qualcomm presenteerde die 10nm-soc in augustus vorig jaar. Er komen versies met 4GB en 6GB ram, beiden hebben 128GB flashopslag en een micro-sd-kaartslot.

De afmetingen van de nieuwe tablet zijn 245x160x5,5mm. Dat betekent dat de schermranden dunner zijn dan die van de Galaxy Tab S4-modellen, die hetzelfde scherm hebben bij afmetingen van 249,3x164,3x7,1mm. De Tab S5e is met 400 gram ook lichter, terwijl de accucapaciteit met 7040mAh nauwelijks kleiner is. In de Galaxy Tab S4-modellen, die 485 gram wegen, zit een 7300mAh-accu.

Samsung voorziet de Tab S5e van Bixby 2.0. De tablet is daarmee als hub te gebruiken om andere slimme apparaten van Samsung te bedienen. Ook ondersteunt de tablet DeX, met een optioneel toetsenbord is de tablet daarmee als pc-omgeving te gebruiken volgens Samsung.

In de behuizing zitten vier speakers en aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera. De frontcamera heeft een 8-megapixelresolutie. Er is alleen een usb-c-poort aanwezig, een 3,5mm-aansluiting ontbreekt. De tablet wordt geleverd met Android 9.0 met daaroverheen Samsungs eigen softwareschil.

De behuizing is gemaakt van metaal en Samsung brengt de Tab S5e uit in de kleuren zilver, zwart en goud. Vanaf april moet de tablet in de winkels liggen, voor een adviesprijs vanaf 419 euro.