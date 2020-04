Samsung kondigt Galaxy Tab S6 Lite met 10,4"-lcd aan

Samsung heeft de Galaxy Tab S6 Lite geplaatst op zijn website voor India. Het gaat om een midrangetablet met 10,4"-scherm en Exynos 9611-soc. Het scherm is een lcd en geen oledscherm zoals bij de duurdere Tab S6 van vorig jaar.

Op de productpagina van de Galaxy Tab S6 Lite staat dat de tablet een lcd met een resolutie van 2000x1200 pixels krijgt. Net als bij de duurdere Tab S6 levert de fabrikant een stylus mee, in de vorm van de drukgevoelige S Pen. Om te voorkomen dat deze stylus kwijtraakt, is een magnetische houder aanwezig.

De Galaxy Tab S6 Lite krijgt de Exynos 9611 als soc. Dit is een octacore die op 10nm wordt gemaakt; Samsung zet deze soc bijvoorbeeld ook in bij de Galaxy A51 en de onlangs uitgebrachte Galaxy M21. In de specificatielijst staat dat de nieuwe tablet 4GB ram en 64GB opslagruimte krijgt, maar op andere plekken meldt Samsung dat de tablet ook uitkomt met 128GB. De opslagruimte is tot 1TB uit te breiden door middel van een micro-sd-kaartje.

Het apparaat krijgt een accu met een capaciteit van 7040mAh en er zijn twee luidsprekers ingebouwd. Verder zijn een ubs-c-aansluiting en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig. De primaire camera heeft een resolutie van acht megapixel en de frontcamera is een vijfmegapixelexemplaar. Video's opnemen kan met een maximale resolutie van 1920x1080 pixels en 30fps. Er zullen ook exemplaren uitkomen met ondersteuning voor 4g.

Samung presenteert de tablet als een licht en dun; het gewicht bedraagt 467 gram en de afmetingen zijn 244,5x154,3x7mm. De tablet wordt door Samsung geïntroduceerd in India en komt door uit in het grijs, blauw en roze, maar er staat nog geen prijs bij vermeld. Ook is nog onduidelijk wanneer de tablet precies in Europa uitkomt en voor welke prijs.