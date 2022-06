Galaxy Tab S7 en S7+ met 120Hz-schermen kosten 699 en 899 euro

Samsung heeft de Galaxy Tab S7 en S7+ aangekondigd. Beide tablets hebben 120Hz-schermen, terwijl de +-versie ook uitkomt in een variant met 5g. De kleine versie heeft een lcd, terwijl de grote Tab 7+ een oledscherm heeft.

Het scherm van de Tab S7 heeft een diagonaal van 11" bij een resolutie van 2560x1600 pixels en een beeldverhouding van 16:10. De grotere variant heeft een 12,4"-oledscherm van 2800x1752 pixels bij dezelfde 16:10-verhouding. Onder het oledscherm zit een ultrasone vingerafdrukscanner, terwijl de Tab S7 geen vingerafdrukscanner onder zijn lcd heeft; die zit in plaats daarvan in de Power-knop aan de zijkant.

Beide tablets hebben een Qualcomm Snapdragon 865 Plus-soc op maximaal 3GHz met 6GB of 8GB aan geheugen en 128GB of 256GB aan opslag. De tablets beschikken ook over een S-Pen die met bluetooth verbonden is voor extra functies. De kleinere tablet komt uit in de wifi-versie voor een prijs van 699 euro, terwijl de grote op 899 euro uitkomt. De tablets verschijnen over twee weken.