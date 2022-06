Samsung toont Galaxy Z Fold2 met grotere schermen aan binnen- en buitenkant

Samsung heeft zijn Galaxy Z Fold2 getoond, een opvolger van de vouwbare smartphone van vorig jaar. Het nieuwe model heeft een veel groter scherm aan de buitenkant en ook het vouwbare scherm aan de binnenkant is groter. Nog niet alle details zijn bekend.

Het scherm aan de buitenkant van de Galazy Z Fold2 heeft een diagonaal van 6,2" en neemt vrijwel de hele voorkant van de telefoon in beslag. Aan de bovenkant zit een gat voor de frontcamera. Bij de eerste Galaxy Fold was het scherm aan de buitenkant veel kleiner, dat was een 4,6"-scherm met 21:-verhouding en rondom dikke randen.

Volgens Samsung is ook het vouwbare scherm aan de binnenkant vergroot. Bij de Galaxy Z Fold2 is dat een scherm met een diagonaal van 7,6", bij de eerste Fold was dat een 7,3"-scherm. Aan de rechterkant van het vouwscherm zit een gat waar een camera achter is verwerkt. Bij de eerste Fold was er een grotere inkeping. Aan de achterkant zitten drie camera's en de opstelling ziet er vergelijkbaar uit als die van de reguliere Galaxy Note 20.

Samsung heeft een site online gezet over het ontwerp van de Galaxy Z Fold2, maar geen details bekendgemaakt over bijvoorbeeld de schermresoluties. Ook zegt de fabrikant niets over de hardware en de afmetingen van het toestel. Wel lijkt de Galaxy Z Fold2 dunner te zijn dan het huidige model. Wanneer Samsungs nieuwe vouwtelefoon uitkomt, is nog niet bekendgemaakt.