Foto en renders tonen opvolger Samsung Galaxy Fold

Er is een foto verschenen van wat de opvolger zou zijn van de Samsung Galaxy Fold. De naam Galaxy Z Fold2 staat op het bootscreen van het apparaat. Ook zijn er renders verschenen van het apparaat.

Het toestel op de foto die een twitteraar deelde, heeft geen grote inkeping in het scherm zoals de eerste Fold. In plaats daarvan is een gat in het scherm te zien zoals veel andere Samsung-smartphones van afgelopen jaar hebben. Het cameragat zit centraal op het rechtergedeelte van het uitgevouwen scherm.

De foto lijkt te zijn gemaakt in Zuid-Korea. Een telefoon die ook zichtbaar in beeld is, heeft als provider SKT, een afkorting voor de Zuid-Koreaanse mobiele provider SK Telecom. Vorige week verscheen een render van de Galaxy Z Fold2.

De verwachting is dat Samsung de Galaxy Z Fold 2 op 5 augustus aankondigt tijdens zijn Unpacked-evenement. Daar wordt ook de introductie van de Note 20 Ultra en de nieuwe Galaxy Buds verwacht. Met recente tweets hint Samsung ook op een nieuw vouwbaar toestel.

Update, 19:47: Ishan Agarwal, die eerder renders van onaangekondigde smartphones als eerste online zette, heeft afbeeldingen in hoge resolutie online gezet in samenwerking met MySmartPrice.