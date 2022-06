Specificaties en renders van Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G verschijnen online

Samsungs Galaxy Note 20 Ultra 5G krijgt een 6,9"-scherm met een resolutie van 3200x1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Aan de achterkant van het toestel zitten drie camera's, waaronder een 108-megapixelexemplaar en een camera met 5x optische zoom.

De specificaties en vermoedelijk officiële marketingrenders zijn online gezet door WinFuture. Die Duitse site publiceert geregeld informatie over nog niet aangekondigde smartphones. Volgens de site legt Samsung in zijn marketing voor het nieuwe toestel de nadruk op de verbeterde S Pen, die een vertraging van 9 milliseconden zou hebben. Ook zou Samsung samenwerken met Microsoft en het toestel aanprijzen als geoptimaliseerd voor het spelen van Xbox-games via streaming met xCloud. Verder zou Samsung synchronisatie met Microsofts OneNote willen aanbieden bij het maken van notities met de S Pen.

Het scherm is ongeveer net zo groot als dat van de Note 10+ en de Galaxy S20 Ultra. Het gaat om een oledscherm met een resolutie van 3200x1440 pixels en de maximale verversingssnelheid van 120Hz zou ook op die resolutie beschikbaar zijn. De S20 Ultra heeft ook een 120Hz-scherm, maar dat werkt alleen bij een lagere resolutie. Verder zou de Note 20 Ultra 5G de eerste smartphone zijn die een beschermlaag van Corning Gorilla Glass 7 gebruikt.

Op de renders is de Galaxy Note 20 Ultra 5G te zien in bronskleur en zwart. Aan de achterkant zit een camera-eiland met drie camera's. Volgens WinFuture gebruikt de primaire camera een vernieuwde 108-megapixelsensor met dualpixelautofocus. Daarnaast is laserautofocus aanwezig. Daarmee moet de Note 20 Ultra 5G beter kunnen scherpstellen dan de S20 Ultra, die ook een 108-megapixelcamera heeft.

Verder heeft de Note 20 Ultra 5G een 12-megapixelcamera met 5x optische zoom en een periscopische constructie. Bij de S20 Ultra, die een vergelijkbare zoomlens heeft, noemde Samsung dat nog 100x Space Zoom. Die marketingterm keert niet terug op de Note 20 Ultra. De derde camera is een 12-megapixelsensor met ultragroothoeklens.

In het toestel zou een 4500mAh-accu zitten die in 30 minuten voor de helft kan worden geladen. De telefoon heeft plaats voor twee simkaarten en ook e-simondersteuning. De Note 20 Ultra 5G komt uit met Android 10 met de Samsung One UI 2-schil. De soc is net als bij de S20-serie de Exynos 990 en die wordt bijgestaan door 12GB ram. Er komen versies met 256GB en 512GB flashopslag, en misschien nog andere varianten.

De officiële aankondiging van de Galaxy Note 20 Ultra volgt op 5 augustus. Samsung houdt dan een Unpacked-evenement. Ook de introductie van de Galaxy Z Fold 2 wordt dan verwacht. Wat het nieuwe Note-toestel gaat kosten, is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat de adviesprijs ver boven de duizend euro zal uitkomen.