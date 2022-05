'Samsung werkt mogelijk aan optie om DeX draadloos te gebruiken'

Samsung werkt mogelijk aan de optie om smartphones draadloos via de DeX-software aan de pc te verbinden. Nu is er nog een kabel nodig om een telefoon als pc te gebruiken, maar hints in de Tips-app van Samsung wijzen erop dat dat in de toekomst mogelijk niet meer hoeft.

De code werd ontdekt in de Samsung Tips-app. XDA Developers ontdekte bij het instellen van een Galaxy S20 Ultra en Galaxy Z Flip dat er een tekst stond bij DeX waaruit blijkt dat de functie ook draadloos kan worden ingezet. "Gebruik Samsung DeX op een tv zonder kabel", staat er in het scherm, onder een titel met de tekst DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS. XDA speculeert dat het gaat om een tekst die per ongeluk naar een live server is gepusht.

De DeX-modus is een manier om een telefoon in te zetten als desktop. Daarvoor was lange tijd een aparte dock nodig, maar sinds de release van de Galaxy Note 9 kan DeX ook worden gebruikt via DisplayPort Alternate Mode.

De draadloze modus die XDA vond werkt mogelijk op de Galaxy Note 20 Ultra, waar de code werd gevonden. Of DeX dan ook draadloos werkt op oudere modellen is niet bekend. De Galaxy Z Flip, waar XDA de code ook op vond, ondersteunt überhaupt geen DeX.