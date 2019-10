Samsung stopt met Linux op DeX bij komst Android 10

Samsung heeft zijn testprogramma voor Linux op DeX beëindigd. De fabrikant meldt gebruikers dat Android 10 geen ondersteuning biedt voor de functionaliteit, waarmee verschillende Linux-distributies op smartphones konden draaien.

Samsungs Linux op DeX-team heeft deelnemers aan de bèta gemaild met de mededeling dat het programma stopt en toekomstige software en apparaten er geen ondersteuning meer voor hebben. Daarnaast meldt het team dat de Android 10-bèta van Samsung de functie niet bevat en dat gebruikers na updaten geen rollback naar Android 9 Pie kunnen doen.

Linux op DeX heeft zijn oorsprong in Linux on Galaxy, dat het bedrijf in 2017 bij de komst van de Galaxy onthulde. De functie stelde gebruikers in staat Linux-desktopomgevingen zoals Ubuntu 16.04 LTS voor ARM64 vanaf een smartphone te draaien. Het testprogramma, dat het bèta-stadium nooit verliet, was voornamelijk voor ontwikkelaars bedoeld.

DeX stelt gebruikers in staat hun smartphone op een monitor, toetsenbord en muis aan te sluiten voor gebruik van een desktopomgeving. Aanvankelijk was daar achtereenvolgens een DeX Station- en DeX Pad-accessoire voor nodig, maar bij de Galaxy Note 9 en latere toestellen werkt de techniek ook via een hdmi-naar-usb-kabel.