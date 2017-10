Samsung werkt aan app waarmee Linux-distributies op smartphones draaien

Samsung heeft een app met de naam Linux on Galaxy aangekondigd, waarmee gebruikers verschillende Linux-distributies kunnen draaien op hun smartphone. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zegt dat de software werkt in combinatie met zijn DeX-dock.

In een aankondiging meldt Samsung dat de app 'ontwikkelaars met hun favoriete Linux-distributie laat werken op mobiele apparaten', waaruit op te maken is dat het bedrijf ontwikkelaars als de doelgroep ziet. Deze mogelijkheid is eigenlijk alleen nuttig als er op een groot scherm gewerkt kan worden en daarom ondersteunt de app het in maart aangekondigde DeX-dock. Dat werkt met de Note 8 , Galaxy S8 en S8+ en maakt het mogelijk om de smartphones te gebruiken als desktop in combinatie met een scherm, toetsenbord en muis.

De Linux on Galaxy-app is nog niet beschikbaar en Samsung zegt niet wanneer een release plaatsvindt. Geïnteresseerden kunnen zich al wel via een speciale site aanmelden. Uit de aankondiging is niet op te maken of de app alleen werkt op een beperkt aantal smartphones met een bepaalde kernel, of dat deze geschikt is voor alle Android-toestellen. Samsung heeft een eigen mobiel besturingssysteem, Tizen, dat gebaseerd is op Linux. Daarnaast werd het Zuid-Koreaanse bedrijf in 2012 lid van de Linux Foundation.

In de aankondiging vermeldt Samsung verder dat het een samenwerking is aangegaan met verschillende gameontwikkelaars. Daardoor kunnen mobiele games zoals Survival Arena en Lineage 2 Revolution via DeX op de desktop gespeeld worden. In de komende maanden moet daar nog Final Fantasy XV Pocket Edition bijkomen.