Zotac maakt kleine GTX 1080 Ti van 21cm lang met waterkoelblok

Zotac heeft de GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini gepresenteerd. Het is een kleine versie van de videokaart met waterkoelblok die het bedrijf eerder uitbracht. De kaart is 212mm lang en daarmee is het volgens de fabrikant de kleinste watergekoelde 1080 Ti.

De eigenschappen van de ArcticStorm Mini zijn vergelijkbaar met die van de grote variant die in mei werd aangekondigd en 30cm lang is. Het waterblok bedekt de hele videokaart en koelt alle componenten. Aan de achterkant is een zwarte backplate geplaatst en het doorzichtige waterblok is voorzien van witte leds. Bij de grote versie zijn dat rgb-leds.

Op de videokaart zit een ArcticStorm-koelbok voor een custom loop-waterkoeling. Zotac geeft de gpu een baseclock van 1506MHz en een boost naar 1620MHz. Dat is nauwelijks hoger dan de referentiesnelheden van 1480 en 1582MHz die Nvidia opgeeft. De kloksnelheden zijn dezelfde als die van de grotere GTX 1080 Ti ArcticStorm.

Zotac heeft niet bekendgemaakt wat de prijs is van de ArcticStorm Mini en wanneer de kaart beschikbaar is. De grote variant staat momenteel in de Pricewatch voor iets minder dan duizend euro. Eerder bracht Zotac al een luchtgekoelde GTX 1080 Ti Mini uit, die ook zo'n 21cm lang is.