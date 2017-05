Door Julian Huijbregts, vrijdag 12 mei 2017 10:28, 11 reacties • Feedback

Zotac brengt een GTX 1080 Ti uit met zijn ArcticStorm-koelblok voor custom loop-waterkoeling. Het full size waterblok bedekt de hele videokaart en koelt alle componenten. Aan de achterkant is een zwarte backplate geplaatst.

In het waterblok zijn rgb-leds geplaatst en met meegeleverde software kan de kleur ingesteld worden. De koperen basis staat in contact met de gpu en de geheugenchips, en het blok heeft G1/4-fittingen voor het aansluiten van een radiator en pomp.

Zotac geeft de gpu een baseclock van 1506MHz en een boost naar 1620MHz. Dat is nauwelijks hoger dan de referentiesnelheden van 1480 en 1582MHz die Nvidia opgeeft. Met de waterkoeling en een pcb dat is voorzien van een 16+2-stroomfaseontwerp moet de kaart echter het nodige overklokpotentieel bieden.

Wanneer de Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm in de winkels ligt en tegen welke prijs, is nog niet bekend. De 1080-uitvoering met hetzelfde koelblok, die in augustus vorig jaar werd aangekondigd, is momenteel te koop voor zo'n 730 euro.