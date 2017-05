Door Julian Huijbregts, vrijdag 12 mei 2017 10:58, 12 reacties • Feedback

De Nederlandse studio Vertigo Games heeft bekendgemaakt dat zijn zombieshooter Arizona Sunshine volgende maand beschikbaar komt voor de PlayStation VR-headset. Ook komt er ondersteuning voor de PSVR Aim Controller.

PlayStation VR-bezitters kunnen Arizona Sunshine spelen met de reguliere Dualshock-controller, met de Move-bewegingscontrollers of met de PlayStation VR Aim Controller. Laatstgenoemde is een accessoire dat een geweer nabootst.

In Arizona Sunshine moeten spelers hordes zombies afschieten en overlevenden zien te vinden. Door te teleporteren kunnen spelers zich een weg banen door de levels en moeten ze checkpoints bereiken. Naast de campagne is er ook een endless wave-modus, die in multiplayer met vier spelers tegelijk gespeeld kan worden.

Arizona Sunshine komt in juni naar de PlayStation VR, een precieze datum is nog niet bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend wat de game gaat kosten. In december vorig jaar verscheen de game op Steam voor de HTC Vive en in de Oculus Store. De pc-versie kost veertig euro.