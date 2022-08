Arthur Houtman, managing director van Vertigo Games Amsterdam, is overleden

De managing director van Vertigo Games Amsterdam, Arthur Houtman, is op 28 juli overleden. Houtman werkte bijna vijftien jaar bij de Nederlandse gamestudio en was eerder actief als medeoprichter en topman van Vanguard Games en Force Field.

Afbeelding via Vertigo Games

Volgens de gamestudio was Houtman de 'drijvende kracht' achter het op VR-games gerichte bedrijf. Houtman bereikte onlangs de pensioenleeftijd, maar wilde volgens Vertigo Games nog doorwerken tijdens de overname door Koch Media, onderdeel van het overkoepelende Zweedse bedrijf Embracer Group.

"Het voelt ontzettend oneerlijk dat hij niet de kans heeft gekregen om deze laatste stappen af te ronden en met welverdiend pensioen te gaan na al het harde werk dat hij in ons bedrijf investeerde. (...) Arthur zal herinnerd worden als een straight shooter die geen blad voor de mond nam, maar altijd eerlijk was en gefocust bleef op het eindresultaat. Bovenal was hij nederig, vrijgevig en een vriendelijke man; een bron van advies dankzij zijn 30 jaar ervaring binnen de videogame-industrie."

Vertigo Games richt zich al jaren volledig op VR-games. Het bedrijf werd opgericht in Rotterdam en heeft ondertussen ook vestigingen in Amsterdam en Los Angeles. Vertigo maakte onder meer zombieshooter Arizona Sunshine en het postapocalyptische After the Fall.