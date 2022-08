Computertijdschrift PCM stopt. Personal Computer Magazine was een van de oudste techtijdschriften van Nederland, maar uitgever Reshift trekt de stekker eruit omdat de bezorg- en drukkosten te veel zijn gestegen. Abonnees krijgen voorlopig ComputerTotaal in de bus.

PCM is inmiddels niet meer te koop in de online winkel van uitgever Reshift. Ook kunnen abonnees geen nieuw abonnement meer afsluiten. Uitgever Remco de Graaf bevestigt aan Tweakers dat PCM inderdaad stopt. "We houden al jaren rekening met dit scenario. Het moment is extra versneld door de stijgende prijzen van grondstoffen zoals papier en toenemende productie- en verzendkosten", zegt hij. Daarnaast wil Reshift zich over het algemeen meer richten op koopadvies via prijsvergelijker Kieskeurig en een toekomstige nieuwe titel die daarbij aansluit. Kieskeurig werd in 2018 door Reshift overgenomen.

Bestaande abonnees van PCM worden voor de resterende tijd van hun abonnementsperiode overgezet naar een abonnement op ComputerTotaal, dat ook door Reshift wordt uitgegeven. ComputerTotaal komt, net als PCM, 11 keer per jaar uit en een jaarabonnement kost met 85 euro iets minder dan de 87,50 euro voor een abonnement op PCM. Ze kunnen ook voor 'een andere oplossing met de klantenservice' kiezen.

Personal Computer Magazine is een van de oudste en laatstovergebleven computerbladen op de Nederlandse en Belgische tijdschriftenmarkt. Het tijdschrift verscheen in 1983 voor het eerst onder uitgever VNU, waar Tweakers van 2006 tot 2012 ook onderdeel van was. In 2007 werd het tijdschrift overgenomen door het Haarlemse HUB Uitgevers. Dat ging in 2013 failliet en maakte een doorstart als Reshift Digital. Dat geeft naast PCM onder andere ook Computer Idee en ComputerTotaal uit.

De abonnees van PCM liepen, net zoals veel andere tijdschriften, al jaren terug. Ook verouderde de doelgroep. Op het hoogtepunt had PCM 400.000 abonnees, maar dat ligt inmiddels veel lager. "Als mediabedrijf vinden wij het natuurlijk ontzettend jammer dat dit icoon uit de Nederlandse computergeschiedenis verdwijnt, maar sluiten onze ogen ook niet voor de realiteit", zegt De Graaf. "Het traditionele techdomein verandert razendsnel. Technologie is al lang geen speeltje meer van de computerhobbyist. De behoefte aan informatie rond het domein ‘computer’ neemt af, de klassieke doelgroep slinkt, terwijl nieuwe doelgroepen ontstaan met een duidelijke behoefte aan duidende informatie over technologie."