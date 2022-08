Meldpunt Kinderporno ziet grote daling van meldingen van misbruikmateriaal

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik heeft het afgelopen jaar significant veel minder meldingen van online kindermisbruikmateriaal gekregen. Het EOKM denkt dat dat voornamelijk kwam door de druk die op hostingproviders wordt gelegd.

Het expertisecentrum schrijft dat het aantal meldingen van child sexual abuse material of CSAM in het eerste half jaar van 2022 met wel 93 procent is gedaald ten opzichte van 2021. Het gaat daarbij om meldingen die internetgebruikers bij het Meldpunt Kinderporno aanleveren. Dat is een portaal waar mensen kunnen aangeven dat ze ergens op het openbaar internet kindermisbruikmateriaal tegenkomen. EOKM-voorzitter Arda Gerkens vertelde eerder dit jaar aan Tweakers dat een groot deel van de CSAM-afbeeldingen niet op het darkweb te vinden zijn, maar op hostingsites waar gebruikers anoniem afbeeldingen kunnen plaatsen.

Het EOKM schrijft de daling toe aan het feit dat Nederland harder optreedt tegen hostingproviders. Dat nam een paar jaar geleden een grote vlucht onder toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Die opperde in 2020 het idee om providers die meermaals worden betrapt op het hosten van CSAM op een zwarte lijst te zetten. Later dat jaar voegde hij daad bij woord en publiceerde hij zo'n lijst. Daaruit bleek dat vooral twee providers grootaanbieder zijn. Als het Meldpunt Kinderporno een tip krijgt, geeft het EOKM dat als beheerder door aan de hostingprovider. Hostingproviders hebben afspraken gemaakt dat ze het materiaal dan binnen een aantal uur offline halen. Bedrijven die dat verzaken, worden op de lijst geplaatst.

Volgens het EOKM heeft die aanpak nut gehad. "Door het programma ‘Kindveilig Internet’ is de druk op hosters toegenomen", schrijft het bureau. Daarnaast zou er de dreiging zijn van toekomstige boetes. Grapperhaus gaf ook opdracht een 'Autoriteit Kinderporno' op te richten. Die zou ook de bevoegdheid moeten krijgen boetes op te leggen. De dreiging daarvan zou volgens het EOKM ook helpen bij het afschrikken van hostingproviders. Dat zou alleen een dreiging zijn: de autoriteit is nog in oprichting en het is niet bekend wanneer die operationeel is.

Het EOKM ziet wel dat veel Nederlandse hostingpartijen naar het buitenland vertrekken. "Dit is zorgelijk omdat het probleem zich verplaatst. Ook kunnen hosters volledig uit beeld verdwijnen omdat een deel van hen naar landen is vertrokken waar geen enkele handhaving op dergelijk beeldmateriaal plaatsvindt", schrijft het expertisebureau. Wel ziet de stichting ook internationaal een positieve trend. Bij internationale meldpunten daalde het aantal meldingen met 77 procent.

Het EOKM pleit daarom voor meer internationale samenwerking. Die is er al veel; vorig jaar schreef Tweakers in een achtergrondartikel hoe internetbedrijven samenwerken met stichtingen zoals het EOKM om CSAM op te sporen en tegen te gaan via meldpunten en scanningtools.