Grapperhaus wil nieuwe autoriteit met boetebevoegdheid tegen online kinderporno

Volgens een wetsvoorstel moeten hostingproviders verplicht maatregelen nemen als ze meldingen krijgen van kinderporno op hun servers en kunnen ze boetes krijgen als ze dat niet doen. Een nieuwe autoriteit tegen online kinderporno moet dat regelen.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft dat in een conceptwetsvoorstel dat nu als consultatie klaar ligt. Tot 13 april kunnen belangenorganisaties hun visie op het voorstel geven. In het voorstel van de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal schrijft de minister dat hostingproviders 'passende en evenredige maatregelen' moeten nemen om de opslag van kinderporno op hun servers tegen te gaan. Dat betekent in de praktijk dat het materiaal moet worden verwijderd, maar dat data nog wel bewaard kan blijven als dat nodig is voor een strafrechtelijk onderzoek.

In het wetsvoorstel staat niet expliciet hoe snel bedrijven het materiaal offline moeten halen, maar in het verleden spraken webhosters en ict-bedrijven onderling af om dat binnen 24 uur te doen. Bedrijven die niet genoeg maatregelen nemen om materiaal te verwijderen kunnen een bestuursrechtelijke boete krijgen van maximaal vier procent van de jaaromzet van het bedrijf.

Voor dat laatste doel wordt er een nieuwe toezichthouder in het leven geroepen. Dat is de Autoriteit aanpak online kinderpornografisch materiaal. Die krijgt de bevoegdheid om onderzoek te doen naar online kinderporno, en kan hostingproviders dwingen dat materiaal offline te halen. Ook kan de autoriteit informatie verzamelen om die te delen met de politie en het Openbaar Ministerie voor vervolgonderzoek.

Het voorstel van minister Grapperhaus is niet helemaal nieuw. De minister pleit al jaren voor hardere maatregelen tegen online kinderporno. Daar wordt veel van gehost op Nederlandse servers, blijkt geregeld uit onderzoek. In de eerste acht maanden van 2020 kreeg het Meldpunt Kinderporno bijvoorbeeld 179.610 meldingen van materiaal dat in Nederland werd gehost.

Grapperhaus publiceerde vorig jaar de namen van hostingproviders die niet snel genoeg het materiaal verwijderden. Grapperhaus wilde die bedrijven eerder al op een zwarte lijst zetten en sprak toen ook al over verdere handhavingsmogelijkheden zoals boetes.