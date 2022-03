Minister: providers die illegaal materiaal hosten zijn moeilijk te vervolgen

Het is voor de Nederlandse politie moeilijk om hostingproviders strafrechtelijk te vervolgen als ze illegaal materiaal hosten. De politie zet daarom voornamelijk in op samenwerking met de sector om resellers op de platforms van hostingproviders te weren, zegt minister Yeşilgöz van Justitie.

Hostingproviders kunnen onder de Europese wet niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van hun klanten. Daarom is het moeilijk om de providers strafrechtelijk te vervolgen als blijkt dat die illegaal materiaal hosten of fungeren als command-and-control-servers voor malware- of phishingcampagnes. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Ze beantwoordt in die brief vragen van VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski. Die wilde weten in welke mate Nederlandse hostingbedrijven worden aangepakt als buitenlandse klanten die misbruiken.

Volgens Yeşilgöz worden dergelijke overtredingen vooral uitgevoerd door klanten van resellers. Dat zijn bedrijven die serverruimte inkopen bij de Nederlandse hosters om ze vervolgens weer aan klanten verder te verhuren. Die hostingproviders zijn bekend. "Op basis van openbaar toegankelijke informatie, zoals bepaalde internetfora, heeft de politie een lijst opgesteld van resellers die vaak laten doorschemeren of openlijk toegeven dat zij diensten leveren aan criminelen", zegt Yeşilgöz. Die lijst deelt de politie met de brancheorganisatie van hostingproviders, die vervolgens zelf kunnen bepalen of ze de resellers aannemen als klant.

Als hostingproviders 'redelijkerwijs doen wat van hen gevergd kan worden' om illegaal materiaal ontoegankelijk te maken, kan zo'n provider niet worden vervolgd. Die aanpak is niet volledig, erkent Yeşilgöz. "Het voorkomt niet dat een hostingprovider opnieuw (dezelfde) klanten toelaat die wederrechtelijk materiaal plaatsen op de servers van de hostingproviders."

Het probleem rondom Nederlandse hostingproviders is al jaren bekend. Onlangs concludeerde onderzoeksplatform Pointer dat veel buitenlandse aanbieders van illegaal materiaal gebruikmaken van Nederlandse serverinfrastructuur. Yeşilgöz' voorganger Ferd Grapperhaus had zijn pijlen ook gericht op zulke hostingbedrijven. Hij publiceerde een zwarte lijst met providers die volgens hem te traag optraden tegen het hosten van kindermisbruikmateriaal.