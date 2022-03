OM eist 4 maanden voorwaardelijke celstraf voor ddos-aanvallen op overheidssites

Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist tegen een 21-jarige man die in 2020 ddos-aanvallen uitvoerde op twee overheidswebsites. Daarbij wordt ook een taakstraf van 240 uur geëist tegen de verdachte.

De man wordt verdacht van het 'belemmeren van vitale berichtgeving die noodzakelijk is voor de veiligheid', meldt verslaggever Niels Kalkman van De Telegraaf, die aanwezig was bij de zaak. De man voerde in maart ddos-aanvallen uit op de websites overheid.nl en mijnoverheid.nl, waardoor deze onbereikbaar waren. De verdachte werd in april 2020 opgepakt. De politie gaf toen aan de zaak 'hoog op te nemen'. De overheidswebsite werd op dat moment veel bezocht voor informatievoorziening over de coronacrisis. Volgens het OM werden de websites in die periode ook veel gebruikt voor het doen van belastingaangifte.

Het OM eist een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van maximaal 240 uur. De officier van justitie zei volgens De Telegraaf dat er een taakstraf van 60 uur staat bij een ddos-aanval met kleine impact door een 'first offender', maar benadrukt daarbij ook dat dit 'geen kleine' aanval was. "Zeker in een tijd waarin computersystemen steeds belangrijker worden, moet er duidelijk signaal uitgaan naar mensen die dat soort systemen ontwrichten. Een gevangenisstraf is dan ook op zijn plaats."

De verdachte geeft aan dat hij een ddos-dienst gebruikte en geeft toe dat hij op 19 en 20 maart aanvallen heeft uitgevoerd. De 21-jarige man zegt dat hij dit 'voor de fun' en door 'groepsdruk' deed en niet had stilgestaan bij de gevolgen. De advocaat van de man stelt dat een gevangenisstraf een 'zeer ontwrichtende werking' zou hebben op het leven van cliënt. De advocaat wijst daarbij op de persoonlijke omstandigheden van de man, zoals een autistische stoornis en 'andere persoonlijke problemen'.

De rechtbank doet op 4 januari om 13.00 uur een uitspraak. Dan wordt ook een beslissing genomen over een mogelijke vordering van ruim 15.000 euro voor de 'benadeelde partijen', in dit geval het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, de uitgever van de overheid en beheerder van overheid.nl. Die vordering zou bestaan uit externe kosten bij de hostingprovider en verloren uren, meldt De Telegraaf.