Bedrijven en instanties beginnen No More Ddos-website om aanvallen te voorkomen

Een samenwerkingsverband van internetproviders, overheidsinstellingen en bedrijven begint een website voor het delen van kennis over ddos-aanvallen. Via No More Ddos wordt informatie uitgewisseld om denial-of-service-aanvallen beter te bestrijden en te voorkomen.

Aan No More Ddos doen zeventien Nederlandse organisaties mee. Het gaat om de providers KPN en VodafoneZiggo, de banken via Betaalvereniging Nederland, en De Nederlandsche Bank. Ook doen verschillende overheids- en opsporingsinstanties mee aan het project. Dat zijn naast de politie ook het Nationaal Cyber Security Centrum en het Agentschap Telecom. Er zijn ook instanties zoals het SIDN en de stichting achter ddos-wasstraat NaWas aangesloten, en academici via de Universiteit Twente en VNO-NCW.

De coalitie wil met No More Ddos optreden tegen grootschalige ddos-aanvallen. De organisaties werken al sinds 2018 samen aan een gezamenlijke aanpak voor het bestrijden van ddos-aanvallen, maar doen dat nu niet langer 'in relatieve stilte'.

Op de website zijn onder andere presentaties en demo's te vinden voor het bestrijden van ddos-aanvallen. Een van de belangrijkste initiatieven is het 'clearinghouse', waarbij deelnemende organisaties fingerprints van ddos-aanvallen deelt met anderen.

Ook komen er op de site draaiboeken te staan voor tijdens aanvallen, en organiseert de coalitie oefeningen.

"Door kennis en middelen te bundelen kunnen we gezamenlijk veel effectiever ddos-aanvallen bestrijden", zegt Octavia de Weerdt van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. "Het doel is om een systematiek te ontwikkelen waarmee we gezamenlijk ddos-aanvallen in een vroeg stadium herkennen en dus ook kunnen voorkomen." Op de nieuwe website komt te staan 'wat de stand van zaken is en waar de coalitie mee bezig is'.

De naam No More Ddos is afgeleid van het project No More Ransom. Dat is een samenwerking tussen publieke instanties en bedrijven die ransomware proberen te voorkomen en te bestrijden. Ze doen dat door informatie uit te wisselen, maar ook door decryptors te maken. Daarbij geeft de politie soms inbeslaggenomen sleutels aan de bedrijven, die op die manier ransomwareslachtoffers kunnen helpen. Al kort na het succes van No More Ransom sprak de politie al weleens over No More Ddos als samenwerking tegen dos-aanvallen.