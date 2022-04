Politie gaat intern zoekgedrag van alle medewerkers monitoren tegen fraude

De Nederlandse politie heeft software ontwikkeld waarmee het zoekgedrag van alle agenten binnen de interne systemen wordt gemonitord. Daarmee wil de politie voorkomen dat er onterecht in dossiers wordt gekeken door agenten.

Het gaat om zoekopdrachten die worden gedaan in dossiers en andere interne politiesystemen. De politie heeft daarvoor zelf een programma gemaakt dat 'opvallend zoekgedrag in een vroeg stadium kan detecteren'. De politie wil met het plan voorkomen dat agenten en andere medewerkers informatie uit systemen opvragen, en dat die informatie voor verkeerde doeleinden kan worden gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dossier opzoeken van een bekende of een beroemdheid, maar ook om het opzoeken van informatie die later kan worden doorverkocht aan criminelen. In het verleden zijn er meerdere gevallen bekend geweest van corrupte agenten die informatie verkochten in het criminele circuit.

Agenten zijn onlangs geïnformeerd via intranet, meldt NRC. Daarin staat dat het om het zoekgedrag gaat van alle 65.000 medewerkers van de Nationale Politie. De software wordt vanaf de lente uitgerold en eind volgend jaar moet die volledig actief zijn binnen de organisatie. Het politiekorps in Amsterdam heeft eerder proefgedraaid met de software.

Hoe de software precies werkt is niet duidelijk, maar er lijkt gebruik te worden gemaakt van een soort algoritme dat een waarschuwing geeft bij gedrag dat onverwacht is. Agenten zijn bang dat er permanent wordt meegekeken tijdens hun werk, maar de projectleider ontkent dat. Pas bij genoeg 'vreemde' signalen kan een medewerker nader worden onderzocht. "Elke ‘topscoorder’ wordt beoordeeld door de leidinggevende, voordat er opvolging aan de signalen wordt gegeven", zegt hij tegen NRC.