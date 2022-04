Laptops met AMD Ryzen 5000-processors verschijnen online

Er zijn verschillende laptops met AMD Ryzen 5000-cpu's opgedoken, inclusief specificaties. Deze laptopprocessors worden vermoedelijk geïntroduceerd tijdens de CES in januari. AMD-ceo Lisa Su houdt daar op 12 januari een keynote.

De laptops werden onder andere opgemerkt door Twitter-gebruiker momomo_us en VideoCardz. Zo zijn er voor het eerst enkele Ryzen 5000H-chips verschenen. Cpu's in die serie hebben een hogere tdp dan de U-varianten en lijken deze generatie allemaal over Zen 3-cores te beschikken, zo schrijft VideoCardz. De Zen 3-architectuur wordt ook gebruikt in AMD's Ryzen 5000-desktopprocessors.

Inmiddels zijn er bijvoorbeeld vier Ryzen 5000H-cpu's verschenen bij verschillende retailers. Daaronder vallen bijvoorbeeld een Ryzen 9 5900HX en een Ryzen 9 5900HS met acht cores en simultaneous multithreading, waarbij de eerstgenoemde variant hogere kloksnelheden en een 45W-tdp heeft en het HS-model vermoedelijk over een lagere tdp van 35W beschikt. Ook een Ryzen 7 5800H en Ryzen 5 5600H zijn opgedoken. Eerstgenoemde heeft wederom acht cores met smt, terwijl de 5600H beschikt over zes cores en twaalf threads.

AMD Ryzen 5000H-specificaties (via retailers) Cpu (AMD) Cores/threads Baseclock Boostclock Gpu-cores Ryzen 9 5900HX 8C/16T 3,3GHz 4,6GHz 8 Ryzen 9 5900HS 8C/16T 3,1GHz 4,5GHz 8 Ryzen 7 5800H 8C/16T 3,2GHz nnb 8 Ryzen 5 5600H 6C/12T 3,0GHz 4,1GHz nnb

De U-varianten zijn inmiddels ook opgedoken bij verschillende retailers. Deze chips met lagere tdp zouden opgedeeld worden in twee verschillende series; Cezanne krijgt Zen 3-cores en Lucienne gebruikt de Zen 2-architectuur uit de huidige Ryzen-laptopchips. Wel krijgen alle Ryzen 5000U-cpu's ondersteuning voor smt. Bij de huidige Ryzen 4000U-chips is dit niet het geval. Niet bij iedere 5000U-variant worden kloksnelheden vermeld, maar bij de varianten die wél worden genoemd, komen de snelheden overeen met eerdere geruchten.

Ook noemt een retailer tdp's bij enkele Ryzen 5000U-chips. Zo wordt bij de Ryzen 7 5800U en Ryzen 5 5600U een tdp van 25W genoemd, terwijl de Ryzen 5 5500U op basis van Zen 2 volgens de webshop een tdp van 15W krijgt. Vermoedelijk gaat het hier overigens over een configurable tdp, die van minimaal 10W tot maximaal 25W loopt. Bij de huidige Ryzen 4000U-chips is dit ook het geval, zo meldt ook VideoCardz. De standaard-tdp zou bij alle U-varianten wederom 15W bedragen.

Enkele van de AMD Ryzen 5000-listings. Afbeeldingen via momomo_us op Twitter

Opvallend is verder dat laptops met Ryzen 5000-cpu, volgens de listings, eventueel uitgerust kunnen worden met hoog gepositioneerde RTX-videokaarten van Nvidia. Zo zou de ASUS Zephyrus Duo 15 SE-laptop geleverd worden met een GeForce RTX 3080 met 16GB-geheugen. Een andere retailer toonde ook een opvolger van de huidige Zephyrus G14, die voorzien zou worden van een RTX 3060 Max-Q en Ryzen 9 5900HS.

Oorspronkelijk werden laptops met mobiele Ryzen-cpu enkel geleverd met een RTX 2060-videokaart of lager. Het is niet duidelijk waarom dit het geval was. Eerder deze week verschenen ook al laptops met mobiele Nvidia GeForce RTX 30-videokaarten bij een Nederlandse webshop, hoewel die een Intel-cpu lijken te hebben. Nvidia heeft zijn RTX 30-gpu's voor laptops nog niet officieel aangekondigd.

Naar verwachting introduceert AMD zijn Ryzen 5000-laptopprocessors tijdens de CES in 2021. AMD-ceo Lisa Su houdt op 12 januari een keynote tijdens die elektronicabeurs. Vorig jaar introduceerde het bedrijf zijn Ryzen 4000-laptop-cpu's tijdens de CES, samen met de Radeon RX 5600 XT-videokaart.