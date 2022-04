Gigabyte-laptops met RTX 3000-videokaarten verschijnen bij Nederlandse webshop

Er zijn verschillende Gigabyte-laptops met vooralsnog onaangekondigde Nvidia-gpu's opgedoken bij een Nederlandse webshop. De listings tonen mobiele GeForce RTX 30-videokaarten, hoewel daarvan nog geen uitgebreide specificaties worden genoemd.

De laptops zijn recentelijk online gezet, zo merkte ook Twitter-gebruiker momomo_us op. Het gaat onder andere om verschillende varianten van de Gigabyte Aero 15-laptop. Ook worden enkele Aorus 17- en 15-varianten genoemd. De duurste genoemde variant beschikt over een Intel Core i9-10980HK en een Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. De webshop toont een Aero 17 HDR met die configuratie. Momenteel wordt bij dat model een prijs van 5134 euro vermeld, hoewel het ook mogelijk is dat dit een placeholder is.

De overige laptops zijn allemaal voorzien van een Intel Core i7-10870H-cpu. Qua gpu's lijkt Gigabyte GeForce RTX 3070 Max-Q- en RTX 3060 Max-P-varianten te gebruiken in de verschillende laptops. Uitgaande van de listings lijken de laptops allemaal een 15"-scherm te hebben, hoewel de verversingssnelheid, de resolutie en het paneeltype lijkt te verschillen. De laptops hebben ook allemaal een 512GB-ssd.

Gpu's met een Max-Q-suffix zijn aangepaste laptopvarianten met een lager vermogen, die daardoor minder warmte produceren en dus geschikter zijn voor gebruik in een laptop. Videokaarten met Max-P-noemer lijken op hun beurt reguliere gpu's te zijn, zonder verdere aanpassingen aan het vermogen, zo schrijft ook PC Gamer. Anandtech hoorde eerder van een laptopfabrikant dat een GTX 1060 Max-P zo'n tien procent beter zou presteren dan de Max-Q-variant. Max-P is overigens geen officiële marketingterm van Nvidia, maar lijkt in plaats daarvan geïntroduceerd te zijn door laptopfabrikanten.

Daarmee zouden de RTX 3060 Max-P-prestaties dichtbij een eventuele desktopvariant van een RTX 3060 liggen, hoewel Nvidia vooralsnog enkel een RTX 3060 Ti voor desktops heeft uitgebracht. Het is onduidelijk of en wanneer een reguliere 3060 voor desktop-pc's volgt. Het is ook nog niet duidelijk wanneer Nvidia zijn RTX 30-laptopvideokaarten introduceert. Mogelijk gebeurt dit begin volgend jaar. In januari wordt bijvoorbeeld de CES gehouden.