Asus-website vermeldt RTX 3080 Ti met 20GB vram

Asus bevestigt het bestaan van de GeForce RTX 3080 Ti met 20GB vram op zijn website. Twee van dergelijke videokaarten worden genoemd in een lijst op een supportpagina van de fabrikant. Volgens geruchten kondigt Nvidia de videokaart in februari aan.

De productnamen van twee Asus ROG Strix RTX 3080 Ti-varianten met 20GB vram zijn zichtbaar in de lijst met ondersteunde producten op Asus zijn supportwebsite. Er gaan al langer geruchten over de komst van zo'n videokaart en eerdere registraties bewezen al de komst ervan. De vermelding op de Asus-website bevestigt de aanwezigheid van 20GB aan vram.

Volgens eerdere geruchten krijgt de RTX 3080 Ti een GA102-250-gpu met 10.496 CUDA-cores. Daarmee heeft de kaart evenveel cores als de RTX 3090. Het geheugen zou Gddr6x zijn, net als bij de RTX 3080 en 3090. De RTX 3090 heeft met 24GB echter nog meer vram.

Aanvankelijk werd in geruchten gemeld dat Nvidia de RTX 3080 Ti in januari zou aankondigen, maar volgens nieuwe informatie is dat uitgesteld tot februari, aldus VideoCardz. De beschikbaarheid van RTX 3080-kaarten is nog altijd problematisch en Nvidia heeft eerder al aangegeven dat de verwachting is dat dit zal aanhouden tot begin 2021.