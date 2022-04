Investeerder klaagt Cyberpunk 2077-ontwikkelaar aan wegens misleiding

In de Verenigde Staten is een aanklacht ingediend tegen ontwikkelaar CD Projekt RED wegens misleiding. De ontwikkelaar zou niet eerlijk zijn geweest over het feit dat het spel op de PS4 en Xbox One 'vrijwel niet speelbaar' was.

Rosen Law Firm uit New York begint een class action-zaak tegen CD Projekt RED, namens investeerder Andrew Trampe. De aandeelhouder en het advocatenkantoor roepen andere investeerders op om zich aan te sluiten.

In de aanklacht wordt CD Projekt RED ervan beschuldigd misleidend te hebben gehandeld, omdat niet bekend was dat Cyberpunk 2077 'vrijwel onspeelbaar is op de huidige generatie Xbox en PlayStation-consoles, vanwege een enorme hoeveelheid bugs'. Sony besloot daardoor de game te verwijderen uit de PlayStation Store en zowel Sony, Microsoft, fysieke winkels als CD Projekt RED hebben besloten om kopers hun geld terug te geven als zij dat willen.

CD Projekt RED: Er is geen 'probleem'

De perikelen leveren niet alleen omzetverlies op voor CD Projekt RED, maar ook reputatieschade. Volgens de aanklacht zijn eerder gemaakte vooruitzichten van het bedrijf nu als misleidend aan te merken. De ontwikkelaar bood eerder al excuses aan voor het niet tonen van gameplaybeelden op de basisversies van de consoles van de vorige generatie.

Voor de release, tijdens een gesprek met investeerders over eerder uitstel van de game, zei CD Projekt RED dat er geen problemen waren met de consoleversies. Hij zei wel dat er optimalisaties nodig waren, maar stelde dat er 'niets mis' was.

Op alle platforms heeft het spel te maken met veel bugs, maar op de reguliere PlayStation 4 en Xbox One zijn de problemen het grootst. CD Projekt RED heeft inmiddels al een aantal updates uitgebracht en belooft in de komende maanden grote updates uit te brengen, die meer fouten moeten verhelpen.

De Amerikaanse aandelen van de ontwikkelstudio daalden volgens Bloomberg 25 procent in waarde drie dagen na de release van Cyberpunk 2077 en op 10 december zakte de waarde nog eens met 16 procent, toen Sony de game uit de PlayStation Store verwijderde.

Volgens game-analyst Daniel Ahmad zijn er vier advocatenkantoren die rechtszaken overwegen tegen CD Projekt RED. Vorige week bleek al dat Poolse investeerders vergelijkbare plannen hebben voor een collectieve aanklacht.