Analist: MediaTek had grootste marktaandeel smartphonechips in derde kwartaal

MediaTek had in het derde kwartaal van 2020 het grootste marktaandeel als het gaat om socs voor smartphones. Het is voor het eerst dat MediaTek de grootste speler is. Telefoons met MediaTek-soc zijn met name te koop in India en China.

In 31 procent van alle verkochte smartphones in het derde kwartaal zat een MediaTek-soc, becijfert Counterpoint Research. Het zou gaan om meer dan honderd miljoen smartphones. Het Taiwanese MediaTek heeft daarmee Qualcomm ingehaald, chips van die fabrikant zaten in 29 procent van de verkochte toestellen in het derde kwartaal.

Vorig jaar in dezelfde periode had Qualcomm nog een marktaandeel van 31 procent en was het aandeel van MediaTek 26 procent. Het marktaandeel van Samsung-socs is flink afgenomen, dat was 16 procent vorig jaar en dit jaar is dat 12 procent. Samsung gebruikt overigens ook MediaTek-socs in zijn budgetsmartphones.

Volgens Counterpoint is het succes van MediaTek toe te schrijven aan opkomende markten als Latijns-Amerika, India en China. MediaTek-socs zitten vooral in goedkope telefoons, die in die regio's populair zijn. Ook het Amerikaanse handelsverbod tegen Huawei zou MediaTek geholpen hebben. Meer fabrikanten zouden daardoor met MediaTek in zee zijn gegaan, in plaats van met Huawei's HiSilicon.