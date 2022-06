MediaTek onthult zijn eerste 5G-modem met mmWave-ondersteuning

MediaTek presenteert de Helio M80, een 5G-modem met ondersteuning voor zowel lage als hoge frequenties. De chip wordt later dit jaar beschikbaar gesteld aan fabrikanten. MediaTek heeft al socs met 5G-modems, maar die ondersteunden geen mmWave-frequenties.

MediaTek presenteert de Helio M80 als een losse 5G-modem, maar spreekt in een infographic ook over een geïntegreerde modem. De voorganger, de Helio M70, werd aanvankelijk als losse chip geïntroduceerd en is door MediaTek later geïntegreerd in socs zoals de Dimensity 1200. Mogelijk gebeurt dat ook met de Helio M80, maar daarover heeft de fabrikant nog geen duidelijkheid gegeven.

De Helio M80 ondersteunt 5G op frequenties onder 6GHz en op hoge mmWave-frequenties. De maximale downloadsnelheid is 7,67Gbit/s en de maximale uploadsnelheid is 3,76Gbit/s. Er is ondersteuning voor non-standalone- en standalone-netwerken en twee 5G-sims.

MediaTek concurreert met zijn nieuwe 5G-modem met de snelste modems van Qualcomm en Samsung. Die twee chipmakers hebben 5G-modems met ondersteuning voor hoge en lage frequenties geïntegreerd in hun nieuwste socs: de Snapdragon 888 en Exynos 2100.

Volgens MediaTek zijn er later dit jaar samples van de M80-modem beschikbaar voor klanten. Wanneer er daadwerkelijk producten uitkomen met de nieuwe modem, is nog niet bekend. Eerder deze maand kondigde MediaTek nog nieuwe 5G-socs aan zonder mmWave-ondersteuning. MediaTek was vorig jaar voor het eerst marktleider op het gebied van smartphonesocs. De chips van de fabrikant zitten met name in budget- en midrangesmartphones.