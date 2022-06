Vevida vernieuwt hostingpakketten en voert prijsstijging door

Hostingprovider Vevida introduceert nieuwe hostingpakketten. Die gaan op Windows Server draaien, waardoor gebruikers veel meer moeten gaan betalen. Het goedkoopste hostingpakket kost straks ruim 18 euro per maand.

Vevida schrijft dat de nieuwe pakketten afkomstig zijn van een nieuw webhostingplatform. Waar klanten eerst nog ruimte konden huren zonder Microsoft SQL Server-databases, krijgen ze er nu pakketten waarbij ze dat wel krijgen. Wel blijft het mogelijk om voor minder geld hosting op een Linux-server te nemen, of alleen een WordPress-hostingpakket.

Er komen drie pakketten beschikbaar die Veilige Hosting en Premium Hosting vervangen. In Win-Standaard, Win-Pro en Win-Premium zitten respectievelijk 25GB, 50GB en 100GB aan opslagruimte, en 5, 10 en 25 MySQL-databases. Ruimte voor mailboxen gaat naar 5GB, 10GB en 15GB, maar het aantal mailboxen wordt beperkt tot 50, 100 en 250.

Alle nieuwe pakketten krijgen onbeperkt dataverkeer, en een onbeperkt aantal ftp-accounts. Ook zegt het bedrijf nieuwe beveiliging toe te voegen tegen ddos-aanvallen, en het wordt mogelijk om zelf cronjobs in te stellen.

De prijzen stijgen daarmee wel, in sommige gevallen is het bijna een verdubbeling. Veilige Hosting en Premium Hosting kostten voorheen zo'n 10 en 16 euro, maar de nieuwe pakketten beginnen bij ruim 18 euro. Daarnaast moeten gebruikers apart gaan betalen voor domeinnamen. Dat werd altijd gratis geleverd bij de pakketten, maar kost voortaan 16,93 euro per jaar.

De prijsstijgingen gaan per 1 maart in, maar worden pas verrekend als klanten hun contract verlengen. Gebruikers die Windows-bestanden op hun server hosten worden automatisch overgezet.

Oude maandprijs Nieuwe maandprijs Veilige Hosting € 9,68 Premium Hosting € 15,73 Win-Standaard € 18,14 Win-Pro € 24,19 Win-Premium € 30,24 WordPress-hosting € 13,31 € 12,10

Prijzen inclusief btw. Vevida communiceert zelf prijzen exclusief btw.