Neostrada verhoogt prijzen van resellerpakketten met factor twee tot vier

Hostingprovider Neostrada verhoogt de prijzen van zijn resellerpakketten. Er komen nieuwe pakketten waardoor de prijzen in sommige gevallen meer dan vier keer zo hoog worden. Neostrada zegt dat er een verhoging bij cPanel heeft plaatsgevonden.

Neostrada had altijd drie reseller-hostingpakketten beschikbaar. Het bedrijf verandert dat nu: er komen vier pakketten beschikbaar. Dat blijkt uit zowel het aanbod op de site als uit een e-mail die klanten hebben gekregen. De veranderingen gaan per 27 december van dit jaar in. De nieuwe prijzen worden vanaf 1 januari volgend jaar gehandhaafd.

Klanten worden volgens de provider automatisch overgezet naar een nieuw pakket dat het meest past bij hun oude pakket, op het vlak van verbruik en schijfruimte. De klanten zouden daar niets van moeten merken. Er is ook geen downtime voorspeld. Neostrada zegt in de e-mail dat er twee oorzaken zijn voor de prijsstijging: "Door een recente cPanel-prijsverhoging en een eerdere verhoging eind vorig jaar, zijn wij genoodzaakt de kosten voor het pakket te wijzigen per 1 januari 2021."

De prijzen stijgen flink. Het goedkoopste pakket wordt twee keer zo duur: dat gaat van 4,99 euro per maand naar een tientje. Er zijn daarnaast twee middenpakketten. Het oude Beginner-middenpakket kostte altijd 8,49 euro per maand, maar dat wordt 24,99 voor het Startup-pakket of 49,99 voor het Team-pakket. Dat laatste heeft, in tegenstelling tot Beginner en het nieuwe Startup, geen 25 accounts en 25GB webruimte, maar 50. De prijsstijging bij het Plus-pakket lijkt het hoogst; die stijgt van 19,99 euro per maand naar 79,99 per maand.