Caiway verhoogt tarieven na onaangekondigde snelheidsverhoging

Provider Caiway verhoogt de prijzen van bijna al zijn abonnementen. De prijsstijgingen liggen tussen de 2,00 en 5,50 euro. Vorige maand merkten klanten al op dat de internetsnelheden bij de provider waren verhoogd, waardoor een prijsverhoging te verwachten was.

De prijsverhogingen gaan in per 1 maart, schrijft Caiway in een bericht aan klanten. De provider zegt dat de verhoging nodig is vanwege de hogere vaste kosten en vanwege investeringen aan het netwerk. De prijsverhoging komt niet helemaal onverwacht. De prijzen van het bedrijf gaan jaarlijks rond maart omhoog, wat begin van het jaar wordt aangekondigd.

Met de nieuwe prijs krijgen klanten ook een hogere internetsnelheid. Die lijkt al voor veel klanten actief. Eind december meldden klanten al dat de snelheden van het Internet & Televisie Snel-pakket en andere pakketten waren gestegen. Caiway gaf daar destijds geen verklaring voor. De enige prijs en snelheid die gelijk blijft is voor klanten met de gigabitverbinding van het Alleen Internet Giga Snel-pakket.

De prijzen van bellen gaan ook omhoog. Klanten zonder bundel betalen dan 14 cent in plaats van 12.