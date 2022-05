GitLab en IBM gaan samenwerken met gedeeld platform voor DevOps-teams

GitLab gaat samenwerken met IBM aan een gedeeld platform voor IBM-klanten. GitLab wordt opgenomen in het cloud- en AI-platform van IBM, waardoor zij toegang krijgen tot GitLab-tools voor het ontwikkelen van cloudapplicaties.

Het nieuwe platform gaat GitLab for IBM Cloud Pak heten. Het platform integreert de automatisering van het IBM Cloud-platform met de ontwikkeltools van GitLab en moet een 'compleet, eenvoudig te gebruiken devops-platform' worden, stelt GitLab. Dit platform geeft IBM-klanten die cloudapplicaties ontwikkelen, toegang tot een volledige toolset van GitLab, waarna zij gemakkelijk en grotendeels geautomatiseerd de applicaties kunnen testen, onder andere door supercomputer Watson in te zetten.

IBM-gebruikers willen al langer meer support bij het ontwikkelen van cloudapplicaties, zegt het bedrijf. Dat moet GitLab nu gaan bieden voor hen. "IBM-klanten willen applicaties maken met Cloud Paks, zodat ze gebruik kunnen maken van automatisering, machinelearning en IBM Watson", zegt Evaistus Mainsah, general manager van IBM Cloud Private Ecosystem, in een persbericht.

De twee bedrijven benadrukken dat de samenwerking niet moet leiden tot een vendor-lock-in. Ondanks de samenwerking tussen IBM en GitLab, kunnen gebruikers cloudapplicaties schrijven in elke taal die ze willen en die daarna blijven uitrollen naar diensten als Microsoft Azure en Google Cloud, of welke andere cloudomgeving ze ook kiezen. In 2018 nam Microsoft GitHub over, de belangrijkste concurrent van GitLab.