GitLab 14 met pipeline-editor en wysiwyg-wiki-editor is uit

GitLab heeft een nieuwe versie uitgebracht van het developerplatform. De belangrijkste wijzigingen in GitLab 14.0 zijn definitieve toevoeging van een nieuwe wysiwyg-editor in de wiki's, een nieuwe pipeline-editor, en een Kubernetes-platform.

GitLab 14.0 is volgens de makers gericht op voornamelijk snelheid en veiligheid. De belangrijkste wijziging is dat de pipeline-editor is veranderd. Die nieuwe editor zat in bètafase wel al in GitLab 13.8, maar wordt nu definitief doorgevoerd. Het gaat om een specifieke editor voor CI/CD waar onder andere configuratievalidatie in zit naast een visualizer die veranderingen kan weergeven vóórdat commits worden doorgevoerd.

De Kubernetes Agent is ook definitief doorgevoerd nadat dat in 13.8 was geïntroduceerd. Die moet de bestaande Kubernetes Cluster-integratie vervangen.

GitLab heeft ook een paar nieuwe visuele tools. Een opvallende daarvan is een what you see is what you get-editor voor wiki's, zodat gebruikers geen markdown meer hoeven te gebruiken voor opmaak. In de toekomst komt die Content Editor ook in andere onderdelen van GitLab beschikbaar, maar de makers geven daar geen nauwere tijdlijn voor. GitLab heeft ook de sidebar veranderd, met name door het Operations-menu onder te verdelen in aparte secties. Epics zijn voortaan te gebruiken in 'boards', vergelijkbaar met tools als Trello. Gebruikers kunnen hun epics daarin verslepen via een drag-en-dropinterface.