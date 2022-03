GitLab neemt observabilitysoftwaremaker Opstrace over

GitLab heeft Opstrace overgenomen. Dat bedrijf maakt observability-software waarmee teams hun systeem kunnen debuggen en loggen. Het is de eerste overname van het van oorsprong Nederlandse bedrijf sinds dat dit jaar naar de beurs ging.

Zowel GitLab als Opstrace maken in het persbericht geen details bekend over de overname. Zo is niet bekend wat het devopsplatform heeft betaald en of alle werknemers overgaan naar de nieuwe werkgever. Wel zegt GitLab dat het van plan is de technologie van Opstrace te integreren in GitLab Monitor. Daarnaast worden de tools beschikbaar voor zowel gebruikers die GitLab zelf hosten als die het afnemen van het platform zelf.

Opstrace maakt software voor observability, een term binnen devops die wordt gebruikt voor debugging- en monitoringsoftware van livesystemen. De software die Opstrace maakt is open source. GitLab zegt dat het met de overname het eerste bedrijf wordt dat opensourceobservabilitysoftware in een applicatie weet te verwerken waarin zowel een user interface- als een datastore in zit. "We geloven dat organisaties niet hoeven te kiezen tussen een dure software-as-a-service-oplossing waarvan de prijs niet overeenkomt met hun organisatie, en een doe-het-zelfoplossing die aan elkaar is geknoopt met opensourcecomponenten", schrijft het bedrijf.

De overname is de eerste van GitLab sinds het bedrijf in oktober naar de beurs ging. GitLab heeft momenteel al wel verschillende monitoringsfuncties in de software, maar die zijn niet uitgebreid en hebben geen observabilitymogelijkheden.