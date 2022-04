Filesharingdienst WeTransfer kondigt beursgang aan op Amsterdamse beurs

Het bedrijf achter filesharingdienst WeTransfer is van plan om naar de beurs te gaan. Bij die beursgang gaat het bedrijf voor ongeveer 160 miljoen euro aan aandelen uitgeven. Ook gaan de investeerders en een aantal medewerkers en oud-medewerkers aandelen verkopen.

Wanneer het bedrijf precies naar de beurs gaat en wat de beursgang moet opleveren, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het bedrijf achter WeTransfer, WeRock, een nieuwe naam krijgt: The Creative Productivity Group NV.

WeTransfer werd in 2009 opgericht door Nalden, Rinke Visser en Bas Beerens als gratis dienst om grote bestanden te delen. In 2012 voegde WeTransfer een Pro-dienst toe voor het delen van grotere bestanden en om bestanden met wachtwoord te versleutelen. In de afgelopen jaren groeide het bedrijf door verschillende overnames en investeringsrondes. Een beursgang lag daarmee al langer in het verschiet.

Inmiddels is WeTransfer, dat zo'n 87 miljoen gebruikers heeft, al een aantal jaren winstgevend door een combinatie van reclame-inkomsten en een abonnementsmodel. In 2021 verdiende het bedrijf zo'n 100 miljoen euro. WeRock biedt naast WeTransfer ook een aantal andere softwarediensten aan. Met de beursgang hoopt het bedrijf geld op te halen om verder te groeien, overnames te doen en nieuwe producten te ontwikkelen. Ook is het van plan om uit te breiden naar meer landen, zoals in Zuid-Amerika en Azië.