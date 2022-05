Ahold Delhaize plant beursgang bol.com in tweede helft 2022

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van bol.com, wil de webwinkel in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs brengen. Ahold wil wel aanzienlijke controle houden om zelf de groei en ontwikkeling van bol.com te stimuleren.

Het is de bedoeling dat bol.com via een sub-IPO een notering krijgt op Euronext Amsterdam. Daarmee komt een beperkt belang in bol.com in handen van aandeelhouders. Ahold Delhaize zegt het afgelopen jaar uitgebreid naar de strategische mogelijkheden te hebben gekeken. Daaruit is het voornemen gekomen om naar de beurs te gaan.

Het moederbedrijf verwacht dat de beursgang in de tweede helft van 2022 plaats zal vinden. Dat is afhankelijk van meerdere interne en externe factoren, waaronder marktomstandigheden, aldus het persbericht van Ahold Delhaize.

Bol.com is de grootste webwinkel van Nederland en België. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 4,3 miljard euro. Dat was 50 procent meer dan een jaar eerder. Net als veel andere webshops profiteerde bol.com van de coronapandemie.

Ook concurrent Coolblue wil naar de beurs. Het bedrijf kondigde een beursgang aan die in oktober plaats had moeten vinden, maar dat werd voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege 'onzekerheid op de financiële markten'.