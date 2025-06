Rechter: 'bestelling afronden'-bestelknop van bol.com was niet duidelijk genoeg

De 'bestelling afronden'-knop waarmee klanten bij bol.com producten konden kopen, was volgens de kantonrechter niet duidelijk genoeg. Een klant die met die knop producten bij de webwinkel heeft gekocht, mag de overeenkomst daarom ontbinden. Bol.com heeft de knop aangepast.

De rechtszaak draait volgens het AD om iemand die voor ongeveer 200 euro aan artikelen bij bol.com had besteld. Deze producten werden nooit geleverd, de reden hiervoor is niet duidelijk. De webwinkel wilde alsnog dat de klant zou betalen en startte daarom een rechtszaak. De klant stelde weer dat het niet duidelijk was dat er een betalingsverplichting was toen er op de 'bestelling afronden'-knop werd geklikt.

In de uitspraak geeft de kantonrechter de klant gelijk en wordt er naar een arrest van het Europees Hof van Justitie verwezen. Dit arrest ging over een vergelijkbare rechtszaak, maar dan tussen Booking.com en een andere consument. Booking.com gebruikte een 'voltooi boeking'-knop om aan te geven dat klanten een koopovereenkomst en betalingsverplichting aangaan. Het Europees Hof ging hier echter niet in mee en zei dat op die bestelknop een 'ondubbelzinnige formulering' moet staan die 'de aandacht specifiek' moet vestigen op het feit dat met het drukken op die knop de klant wordt verplicht om te betalen.

Bol.com was daarom ook verplicht om met zijn bestelknop aan te geven dat de klant verplicht wordt om te betalen. De webwinkel pleitte bij de rechtbank om een overgangsregeling en zei dat het arrest van het Europees Hof een 'juridische misslag' was. "Dat met het klikken op de bestelknop een betalingsverplichting wordt aangegaan is voor ieder weldenkend mens duidelijk en blijkt ook genoegzaam uit de context", stelde bol.com volgens de kantonrechter.

De kantonrechter ging hier niet in mee en vond ook niet dat een overgangsregeling nodig was om te kunnen voldoen aan de wet. Het arrest van het Europees Hof legt wetgeving volgens de rechtbank alleen nader uit: het is geen nieuwe wetgeving. Daarom wordt de vordering van bol.com afgewezen en wordt de koopovereenkomst vernietigd. Bol.com moet de consument 205,50 euro betalen voor haar juridische kosten. Inmiddels heeft bol.com de bestelknop aangepast naar 'bestellen en betalen'.