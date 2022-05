Bol.com trapte in phishingmail en maakte 750.000 euro over naar oplichters

Bol.com heeft 750.000 euro overgemaakt naar oplichters nadat het bedrijf in een phishingmail was getrapt. Het geld was bedoeld voor maker van huishoudelijke producten Brabantia. De rechter heeft geoordeeld dat de webwinkel de prullenbakkenmaker moet compenseren.

Volgens de uitspraak ontving Bol.com in 2019 een e-mail van een adres van Brabantia. Daarin stond in gebrekkig Nederlands met een snufje Engels "Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken". Bol.com volgde de instructie op en maakte in totaal 751.493,09 euro over naar de oplichters. Later bleek dat op het Brabantia-mailadres was ingebroken door de oplichters.

Bol.com is van mening dat het geen fout heeft gemaakt: het adres, de lay-out en de handtekeningen van de directie leken allemaal overtuigend. De rechtbank is echter van mening dat de webwinkel al argwanend had moeten zijn bij het verzoek om een wijziging van het rekeningnummer, omdat dit een veelgebruikte tactiek van oplichters is. Het taalgebruik, het feit dat het rekeningnummer Spaans is en dat de twee bedrijven al jaren in het Nederlands corresponderen, komen daar nog als factoren bij. De rechtbank vindt dat een telefoontje naar Brabantia op zijn plaats was geweest.

Bol.com laat tegenover het FD weten teleurgesteld te zijn met het vonnis en overweegt een hoger beroep. Wel wil het Brabantia-producten blijven verkopen. Brabantia zegt los van deze zaak een goede werkrelatie met Bol.com te hebben en deze ook te willen behouden.