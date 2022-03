Aantal aangiften over frauduleuze webwinkels is dit jaar bijna verdubbeld

De Nederlandse politie heeft dit jaar ruim 13.000 aangiften ontvangen tegen malafide webwinkels. Vorig jaar zat dat aantal nog op 7400 aangiften, waarmee er dit jaar al bijna sprake is van een verdubbeling.

Het gaat om aangiften van mensen die wel hebben betaald, maar hun bestelde producten nooit hebben gekregen. De politie denkt dat dit aantal verder zal toenemen in deze huidige periode met Black Friday en sinterklaas. De politie vermoedt dat oplichters de nodige valse websites gereed hebben om in te spelen op de flinke stijging van het aantal aankopen in deze periode, waarbij onder meer gedacht kan worden aan sites die heel erg lijken op die van een reguliere webwinkel. Wat ook heeft bijgedragen aan de stijging van het aantal aangiften is de uitbraak van het coronavirus in maart, waardoor veel meer mensen online hun aankopen zijn gaan doen. Volgens de politie heeft dat geleid tot een flinke toename van oplichtingszaken.

Vooral bij duurdere producten, zoals Apple-hardware en spelcomputers, verwacht de politie frauduleuze praktijken. Daarbij noemt Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie, specifiek de PlayStation 5. In een gesprek met NOS Radio 1 zegt hij: "We zien dat de PlayStation 5 wordt aangeboden door websites, waarvan we het vermoeden hebben dat ze die niet kunnen leveren". Hij noemt een voorbeeld van een site waar voor tweehonderdduizend euro aan Playstation 5-bestellingen is gedaan, waarvan wordt vermoed dat de leveringen nooit gaan gebeuren.

Die vermoedens zegt Van der Linden mede te baseren op contact met Sony. De PS5-fabrikant zou hebben aangegeven dat bij de eerste levering van vorige week ongeveer 25.000 a 30.000 exemplaren zijn uitgegeven. "Die zijn naar de grotere, bekende, gerenommeerde winkels en webwinkels gegaan in Nederland. Dan is het opmerkelijk dat een relatief jonge website die misschien vier of vijf maanden in de lucht is, de beschikking heeft over honderden van deze PlayStations. Dat kan eigenlijk niet", aldus Van der Linden.

Hij zegt dat het aantal aangiften zo groot is dat het probleem niet is te bestrijden met alleen opsporing vanuit de politie. "We moeten wedijveren met alles wat er gebeurt. Er is veel aankoopfraude, maar ook nog WhatsApp-fraude, ceo-fraude, phishing en andere cybercriminaliteit. We moeten onze capaciteit verdelen." Van der Linden noemt daarbij de samenwerking met banken en betaaldiensten, waarbij zij voortijdig informatie krijgen als er aangiftes zijn gedaan. Aan deze partijen word vervolgens gevraagd passende maatregelen te nemen.