'Ondanks verplichting ontbreekt telefoonnummer bij grote Nederlandse webwinkels'

Twaalf van de honderd grootste webwinkels van Nederland hebben geen telefoonnummer op hun website staan, ondanks dat dit sinds mei vorig jaar wel verplicht is. Dat ontdekte de NOS na een inventarisatie.

De NOS baseerde zich op de Twinkle100-ranglijst, waarin de honderd Nederlandse online verkopers staan opgesteld die de meeste omzet draaien. Onder meer de webwinkels Asos, VidaXL, Amazon.nl, HelloFresh, Zara, Greetz en Flink bleken tijdens de inventarisatie geen telefoonnummer op hun site te hebben. Laatstgenoemde heeft na vragen van de NOS alsnog een telefoonnummer toegevoegd en Greetz laat weten dat deze bezig is met de implementatie. Andere verkopers zeggen de situatie te onderzoeken, of hebben niet of niet inhoudelijk gereageerd.

Sommige van de twaalf webwinkels wijzen de NOS erop dat het wel mogelijk is om het telefoonnummer via Google of de algemene voorwaarden te vinden, of dat het nummer valt te krijgen via de chatbot. Het is echter sinds 28 mei 2022 verplicht dat er naast een e-mailadres ook een werkend telefoonnummer op de webwinkel zelf vermeld staat, en dat is bij deze webwinkels dus nog niet het geval. Bedrijven die die verplichting niet nakomen, riskeren een boete van de Autoriteit Consument en Markt. Die laat aan de NOS weten dat er tot dusver nog niet op is gehandhaafd.