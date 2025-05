Amazon krijgt Franse boete wegens schenden privacy werknemers

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Amazon een boete van 32 miljoen euro gegeven. De toezichthouder meent dat het systeem dat Amazon gebruikt om zijn werknemers te monitoren, te indringend is. Volgens de CNIL schendt Amazon hiermee meerdere AVG-regels.

Volgens de CNIL overtreedt Amazon de AVG-wet op minstens drie manieren. Het bedrijf houdt voor elke werknemer bij hoelang die zijn of haar scanner niet gebruikt heeft, gedurende een periode tussen een en tien minuten. Het bedrijf registreert ook wanneer een scanner meer dan tien minuten inactief is geweest en Amazon zou nagaan hoe snel een werknemer een pakje scant na het vorige pakje. Dat mag naar verluidt niet sneller zijn dan 1,25 seconden na het scannen van het vorige pakket. Amazon houdt de gegevens naar verluidt ook 31 dagen bij en dat is volgens de CNIL te verregaand.

De CNIL beaamt dat Amazon bepaalde doelstellingen wil halen en dat het bedrijf het gebruik van zo’n monitorsysteem kan verantwoorden. De Franse toezichthouder meent echter wel dat deze drie bovenvermelde parameters te indringend zijn. Amazon zou zijn werknemers constant, bij elke werkonderbreking van minder of meer dan 10 minuten, kunnen monitoren en het bedrijf zou ook elke handeling van een werknemer tot op de seconde kunnen registreren. Hierdoor bestaat de kans dat een werknemer zich voor elke kleine werkonderbreking moet verantwoorden, zelfs al was die zeer kort.

Amazon heeft gereageerd op de boete. Het bedrijf zegt tegen Franse media dat de bevindingen van de Franse privacytoezichthouder feitelijk onjuist zijn en dat de monitoringssystemen nodig zijn om de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie binnen het bedrijf te garanderen.