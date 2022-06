Amazon krijgt in Italië boete van 1,13 miljard euro voor concurrentiebenadeling

De Italiaanse marktwaakhond heeft een boete van 1,13 miljard euro aan Amazon gegeven voor het misbruiken van zijn marktmacht. Het bedrijf zou handelaren die van Amazons eigen distributienetwerk gebruikmaken voortrekken. Amazon gaat in beroep.

Amazon krijgt de boete van de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, de marktwaakhond die toezicht houdt op mededinging. De boete bedraagt 1.128.596.156,33 euro en komt voor rekening van de Europese en de Italiaanse tak van Amazon.

De AGCM zegt dat Amazon 'een absolute dominantie heeft' op de Italiaanse handelsmarkt. Daardoor is het voor Amazon mogelijk zijn eigen logistieke dienst Fulfillment By Amazon te promoten onder handelaren op het platform. Handelaren kunnen Amazon betalen om die FBA-dienst te gebruiken. Amazon neemt dan de bezorging van de pakketten zelf over.

De waakhond zegt dat Amazon handelaren die voor FBA betalen oneerlijk voortrekt. Die verkopers mogen dan bijvoorbeeld gebruikmaken van het Prime-label, en komen zo hoger in zoekresultaten te staan en kunnen meer kopers bereiken. Ook mogen handelaren meedoen met kortingsacties zoals Black Friday, Cyber Monday of Prime Day. FBA-handelaren hoeven ook niet aan dezelfde prestatie-eisen te voldoen als handelaren zonder dat label, bijvoorbeeld rondom hun klantenservice. "Door dit te doen heeft Amazon concurrerende logistieke e-commercedienstverleners geschaad, waardoor ze zich niet aan online verkopers konden presenteren als leveranciers van diensten van een kwaliteit die vergelijkbaar is met die van Amazons fulfillment", zegt de AGCM.

Naast de boete zegt de toezichthouder dat het ook eist dat Amazon zijn verdienmodel in Italië verandert. Het bedrijf moet voortaan alle voordelen die FBA-leden krijgen voor alle handelaren beschikbaar maken. Daar wordt op toegezien via een externe partij.

Amazon zegt tegen Reuters dat het het niet eens is met de uitspraak. Het bedrijf zegt dat handelaren kiezen om het FBA-label af te nemen omdat dat 'efficiënt, handig en competitief is op basis van prijs'. De boete zou onredelijk hoog zijn, en het bedrijf zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.