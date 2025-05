Italiaanse boete van ruim 173 miljoen euro voor Amazon en Apple is geschrapt

Een Italiaanse rechtbank heeft een boete die de marktautoriteit AGCM heeft opgelegd aan Apple en Amazon geschrapt. De rechtbank oordeelt onder meer dat de Amerikaanse bedrijven niet genoeg tijd hebben gekregen van de toezichthouder om zichzelf te verdedigen.

Uit de documenten van een administratieve rechtbank van in de Italiaanse regio Lazio blijkt dat de boete van 173,3 miljoen euro maandag is geschrapt. Apple en Amazon zijn vorig jaar beboet, omdat de bedrijven een overeenkomst hebben waarmee het verkopen van de Apple- en Beats-producten bij Amazon werd beperkt. Alleen Amazon zelf 'en bepaalde vooraf gekozen verkopers' mochten de artikelen via Amazon verkopen.

De derde partijen werden 'op een discriminerende wijze gekozen', concludeerde de Italiaanse marktwaakhond destijds. Daarom kreeg Amazon een boete van 68,7 miljoen euro, terwijl Apple voor 134,5 miljoen euro werd beboet. De gezamenlijke boete kwam uit op 203 miljoen euro, die begin dit jaar is verlaagd naar ruim 173 miljoen euro. De AGCM had namelijk een fout gemaakt in de berekening van de boete, schreef Reuters destijds.

De bedrijven gingen in hoger beroep en hebben gelijk gekregen van de rechtbank, die concludeert dat de AGCM steken heeft laten vallen in zijn onderzoek. Zo had de toezichthouder onvoldoende bewijs verzameld dat Apple en Amazon de concurrentieregels overtreden. Ook had de AGCM de bedrijven niet genoeg tijd gegeven om zich te verdedigen en het tegendeel te bewijzen, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. Amazon zegt tevreden te zijn met de beslissing van de rechtbank. Apple heeft zelf nog niet gereageerd. Ook de AGCM heeft nog geen reactie gegeven.