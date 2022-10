Renders tonen Nothing Ear (stick)-oordopjes

Er zijn renders verschenen van wat de Nothing Ear (stick)-oordopjes zouden worden. Het bedrijf liet al wel de cilindervormige oplaadcase zien, maar toonde tot nu toe niet hoe de oordopjes eruitzien. Die lijken weinig te verschillen van de Ear (1) van vorig jaar.

De Ear (stick)-oordopjes hebben bij benadering hetzelfde ontwerp, blijkt uit de renders die Kuba Wojciechowski online zette. De vorm lijkt hetzelfde als die van de Ear (1) en ook het halftransparante ontwerp komt overeen. Wel zitten sommige onderdelen op een andere plek in de behuizing. Zo heeft de Ear (1) een metaalkleurige grill onderaan de behuizing, wat de Ear (stick) niet heeft. Volgens een eerder gerucht hebben de oordopjes geen siliconen dopjes voor een goede pasvorm, evenmin als de originele AirPods van Apple.

De oordopjes vallen vooral op door de vorm van het doosje om ze mee op te laden. Nothing teasede dat zelf al. Het is een langwerpig doosje dat door de vorm vermoedelijk makkelijker in broekzakken moet passen. Het product moet later dit jaar verschijnen en volgens een eerder gerucht 99 euro gaan kosten.

Terugkijken: videoreview Nothing Ear (1)