Samsung wil in 2027 chips produceren op 1,4nm

Samsung heeft zijn processor-roadmap voor de komende jaren gepresenteerd. Over vijf jaar wil de fabrikant een procedé met transistors van 1,4 nanometer in gebruik nemen. Tot die tijd komen er nog 3nm- en 2nm-procedés.

Samsung is momenteel bezig met de eerste generatie van 3nm, zegt het bedrijf. Daarna volgt een tweede generatie van het 3nm-procedé in 2024 en 2nm in 2025. Vervolgens moet de stap naar 1,4nm in 2027 komen, zo schat de fabrikant in. De naam van de procedés komt al jaren niet meer overeen met de daadwerkelijke maat van de transistors.

Daarbij wil Samsung gebruik maken van gate-all-around of GAA om de kleinere transistors mogelijk te maken. Dat is dezelfde technologie die TSMC plant om chips op 2nm te kunnen bakken. TSMC duidt die technologie aan als nanosheets.

De komende jaren wil Samsung bovendien zijn productiecapaciteit uitbouwen tot drie keer zoveel als nu in 2027. Samsung is verwikkeld in een concurrentiestrijd met TSMC om processors voor andere bedrijven te produceren.